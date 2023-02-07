На северо-западе Сирии после землетрясений 6 февраля из тюрьмы сбежали не менее 20 осужденных.

Об этом пишет Al Jazeera.

По данным источников AFP, в тюрьме военной полиции в городе Раджо, недалеко от турецкой границы, находятся около 2 000 заключенных, около 1 300 из которых являются боевиками террористической организации «Исламское государство». Там также находятся бойцы курдских организаций.

— После землетрясения Раджо пострадал, а заключенные начали бунт и взяли под контроль части тюрьмы. Около 20 заключенных сбежали... как считают, они боевики [ИГИЛ], — сказал журналистам сотрудник тюрьмы.

Напомним, что землетрясение на юге Турции и на севере Сирии произошло утром, 6 февраля . Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самой большой бедой в стране с 1939 года.

Сейчас известно, количество подтвержденных погибших в Турции возросло до 2921 человек, а в Сирии – до 1293. Власти Турции объявили национальный семидневный траур из-за гибели людей.