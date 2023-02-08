Российская армия поздно вечером 7 февраля обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в объект индустрии и Центральный парк.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Около 23 часов враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания возник масштабный пожар

Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.

В Харькове идет ликвидация последствий российских обстрелов.

Напомним, российские войска утром в среду обстреляли береговую полосу и акваторию Очаковской громады, а также Куцурубскую громаду в Николаевской области.