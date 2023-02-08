Российская армия сегодня утром, 8 февраля, обстреляла Херсон. Вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.

Об этом сообщает «Общественное».

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников подтвердил, что россияне утром ударили по городу. В результате атаки пострадал дом. Муж и его сын получили легкую контузию.

Также оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне, в здании вылетели окна.