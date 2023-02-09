Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из судов Одессы, который «предупреждал» фигурантов уголовных дел о запланированных обысках.

Об этом сообщает СБУ.

В результате комплексных мероприятий задержан помощник судьи госучреждения, наладивший механизм продажи закрытых сведений об осуществлении процессуальных мероприятий. За деньги он предлагал фигурантам уголовных производств заблаговременно предупреждать их о запланированных следственных действиях правоохранителей, в том числе проведения обысков.

Таким образом, злоумышленники могли уничтожить вещественные доказательства преступной деятельности и скрываться от правосудия.

Стоимость «услуг» составляла от 100 до 1 тыс. дол. Сумма зависела от значимости дела и сроков проведения процессуальных мероприятий.

Среди основных клиентов были участники организованных преступных группировок, в отношении которых продолжаются расследования.

По данным следствия, должностное лицо получало соответствующую служебную информацию после поступления в суд ходатайств от правоохранителей о получении санкции на проведение следственных действий.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали ее организатора на попытке незаконной передачи закрытых сведений.

В настоящее время ему доложено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Злоумышленнику грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.