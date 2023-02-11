В Париже, после продолжительной болезни, умер Александр Иванович Кравченко — народный артист Украины, преподаватель, полный кавалер ордена «За заслуги», актер Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии (1971-1972, 1983-1997).

Об этом сообщается на фейсбук-странице театра.

«Многие годы супруги Кравченко (Александр Иванович и Зоя Борисовна) сияли на наших подмостках. Эти имена известны почти всем поклонникам нашего театра. Александр Кравченко – целая эпоха связана с этим именем. Сколько талантливых учеников вылетело из-под его крыла, сколько ролей в опереттах, драмах, мюзиклах было создано...», — говорится в сообщении.

В 1997 году Кравченки переехали в Киев, плодотворно работали в Киевском национальном академическом театре оперетты. Все эти годы Александр Кравченко помнил и наведывался в Николаев и наш театр, интересовался, переживал, поддерживал.

«Яркий, целеустремленный, харизматичный, инициативный, порядочный — он всегда помогал тем, кто нуждался в его совете. Творческий коллектив Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, молодежь и ветераны сцены сочувствуют потере, которую понесла не только семья Кравченко, но и все украинское театральное сообщество. Вечная память», - отметили в театре.

Напомним, в Николаеве 27 января скончался бывший директор Морского лицея Алексей Реутенко, ему было 78 лет.