Российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.
Об этом со ссылкой на прессслужбу ОВА передает Украинская Правда.
«Среди Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданские не пострадали.
Российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.
Об этом со ссылкой на прессслужбу ОВА передает Украинская Правда.
«Среди Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданские не пострадали.