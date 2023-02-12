Один из предварительных обстрелов здания ОГА, фото ОП

Российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.

Об этом со ссылкой на прессслужбу ОВА передает Украинская Правда.

«Среди Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданские не пострадали.