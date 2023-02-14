Войска российской федерации в течение суток 54 раза обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, трое ранены.

Об этом Херсонская областная военная администрация сообщает в Телеграмме.

13 февраля российские захватчики 54 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсона. Гаты из РСЗО, минометов, артиллерии и танков.

— Херсон российская армия атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожный путь пассажирского сообщения и жилые дома, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, трое жителей получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что в Херсоне был задержан предатель, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Им оказался экс-замначальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения «Северная исправительная колония №90».