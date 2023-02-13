В Херсоне задержан предатель, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Им оказался экс-замначальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения «Северная исправительная колония №90».

Этот мужчина с первых дней временной оккупации Херсона добровольно перешел в сторону врага, сообщает Государственное бюро расследований.

Сначала он участвовал в незаконном создании действовавшего по законам РФ учреждения «Управление службы исполнения наказаний в Херсонской области». Затем фигурант получил от оккупантов руководящий пост и зарплату в российских рублях.

— Предатель также имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов оккупантов и ношение оружия. Он даже принял присягу гражданина РФ и получил российский паспорт. Однако после освобождения Херсона новоиспеченный россиянин не успел скрыться, скрывался в городе и был задержан работниками ДБР вместе с СБУ, – говорится в сообщении.

Задержанному доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, житель Снигиревки в Николаевской области, который за время оккупации сотрудничал с оккупантами, пытался дать правоохранителям взятку в размере тысячи долларов , чтобы «наладить с ними контакт» и смягчить ход следственных действий.