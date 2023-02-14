Защищая Украину, на фронте войны с Россией в Донецкой области погиб херсонский медийщик Сергей Клименко.

Об этом сообщает его бывший коллега Александр Кацура в Facebook.

Сергей Клименко работал инженером участка радиовещания и звукозаписи на ГТРК «Скифия», которая сейчас является «Суспільним». Мужчина ушел в армию в сентябре 2022 года.

Он погиб 5 февраля в боях за Марьинку. У Сергея Клименко остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер и его коллеги во время работы в Бахмуте попали под обстрел.