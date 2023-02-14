Во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские военные и представители спецслужб.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что двое оккупантов погибли, двое – ранены, их состояние тяжелое.
— В Новой Каховке участники партизанского движения «Атеш» взорвали автомобиль, где находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, два захватчика погибли, еще двое в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.
Напомним, что во временно оккупированном Бердянске неизвестные взорвали автомобиль, в котором находилась известная в городе коллаборант Валентина Мамай.
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Во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские военные и представители спецслужб.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что двое оккупантов погибли, двое – ранены, их состояние тяжелое.
— В Новой Каховке участники партизанского движения «Атеш» взорвали автомобиль, где находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, два захватчика погибли, еще двое в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.
Напомним, что во временно оккупированном Бердянске неизвестные взорвали автомобиль, в котором находилась известная в городе коллаборант Валентина Мамай.