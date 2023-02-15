Российские войска за минувшие сутки, 14 февраля, обстреляли Херсон и область 38 раз.

Из-за вражеских ударов два человека получили ранения, сообщили в Херсонской ОВА.

Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты подвергались атакам из РСЗО, минометов и артиллерии», — говорится в сообщении.

В частности, сам Херсон российская армия атаковала 9 раз, оккупанты били по жилым кварталам города, из-за обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома.

«В минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести», — указано в сообщении.

Напомним, российские войска вечером 14 февраля и сегодня утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.