Российские войска вечером 14 февраля и сегодня утром обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области.
Враг нанес удары с артиллерии, сообщили в Николаевской ОВА.
«Вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Напомним, в Очакове в результате утреннего вражеского обстрела 14 февраля горело два дома. Спасателям удалось потушить пожар.
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Российские войска вечером 14 февраля и сегодня утром обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области.
Враг нанес удары с артиллерии, сообщили в Николаевской ОВА.
«Вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Напомним, в Очакове в результате утреннего вражеского обстрела 14 февраля горело два дома. Спасателям удалось потушить пожар.