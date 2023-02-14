В Очакове в результате утреннего вражеского обстрела горело два дома. Спасателям удалось потушить пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Обстрел города зафиксирован это около 06:50. Враг выпустил по гражданским кварталам ориентировочно реактивные системы залпового огня «Град».

На пункт связи 22 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что после обстрела загорелись два жилых дома по разным адресам.

Оба пожара потушили пожарные подразделения, первое на площади 100 кв. м, вторую – 5 кв.м. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 16 пожарных.

Напомним, в течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.