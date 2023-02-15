В небе над Киевской областью обнаружили российские воздушные шары с отражателями.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что зафиксировавшийся в воздушном пространстве объект — это воздушный шар, и назвал российские воздушные шары «дедовским методом».

— Диаметр может быть разный. Она наполнена газом, летит вверх. На шнурке прикреплен тот угловой отражатель. Радиолокационная станция, разумеется, обнаруживает его в воздухе, он отражается от приемника. Это воздушная цель, – сказал Юрий Игнат.

По словам спикера, цель запусков таких шаров — это отвлечение внимания. Также враг стремится к тому, чтобы украинские военные на сбивание таких объектов тратили время и средства противовоздушной обороны.

Он отметил, что воздушный шар собьют силы ПВО, поэтому была объявлена воздушная тревога. По его словам, сам шар не несет угрозы, но обломки зенитных ракет могут быть опасны.

Спикер добавил, что военные при обнаружении любых воздушных целей определяют параметры объекта: размеры, скорость и высота полета. После этого командование решает, каким образом ликвидировать воздушную цель.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 14 февраля и сегодня утром обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области.