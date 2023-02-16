Во временно оккупированном Севастополе утром 16 февраля раздались взрывы. Их было слышно над районами, где расположены воинские части.

Об этом сообщил Телеграмм-канал « Крымский ветер ».

— Утром 16 февраля в Севастополе слышали звуки взрывов. Около 5:00 утра (4:00 по Киеву) раздались несколько взрывов над районами, в которых размещены воинские части, — говорится в сообщении.

Отмечается, что более сильный взрыв прогремел около 6:15 (5:15 по Киеву).

Ранее сообщалось, что ночью, 16 февраля, российский корабель из акватории Черного моря выпустил восемь ракет типа «Калибр». Силы ПВО сбили все восемь ракет, шесть над Николаевской областью и две над Херсонской областью.