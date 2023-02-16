Ночью, 16 февраля, российский корабель из акватории Черного моря выпустил восемь ракет типа «Калибр». Силы ПВО сбили все восемь ракет, шесть над Николаевской областью и две над Херсонской областью.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на информацию оперативного командования «Юг»

В то же время, на территории Николаевской области попаданий не зафиксировано.

Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО . Есть попадания на Севере и Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.