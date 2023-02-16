Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО. Есть попадания на Севере и Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, во время ночной ракетной атаки россиян противовоздушная оборона сбила 16 ракет. В целом враг выпустил по объектам критической инфраструктуры 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Оккупанты несколько изменили тактику, теперь они проводят активную разведку, применяя фальш-цели. Впрочем, ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во Львовской области зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. Пострадавших и жертв в результате атаки нет, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Спасатели потушили пожар на месте попадания.

Напомним, войска РФ в течение суток 54 раза обстреляли Херсонскую область , два человека погибли, трое ранены.