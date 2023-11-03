Площа деокупованих лісів Херсонщини становить близько 7 тисяч гектарів, з яких розміновано лише 138,8 гектарів. Зокрема, після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тисячі гектарів лісу Херсонщини.

Про це заявив заступник міністра захисту довкілля Сергій Власенко під час візиту на Херсонщину.

«Не так давно ця територія була всіяна російськими мінами та снарядами. Завдяки наполегливій праці саперів нам вдалося висадити саджанці, які в майбутньому стануть лісом. Але як і для саперів, так і для лісівників роботи на Херсонщині ще багато», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Сергій Власенко обговорив з начальником Херсонської облдержадміністрації розмінування лісів та розширення території нацпарку ​​«Нижньодніпровський».

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Крім того, Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.