Завтра, 4 листопада, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів з групами I(-), II(-), III(-), IV(-), I(+) та IV(+).

Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.

Зазначається, що особливо потрібна кров усіх груп з негативним резус-фактором.

«Ми обов'язково приймемо донорів крові та плазми і з іншими групами та резусами», — йдеться у повідомленні.

Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.