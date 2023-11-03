Внаслідок шторму «Сіаран» у Західній Європі загинули щонайменше 12 осіб, серед яких — пʼятирічний хлопчик з України.

В BBC Україна написали, що інформацію підтвердили у пресслужбі українського Міністерства закордонних справ.

«Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в (бельгійському) Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними», — заявили у відомстві.

За даними бельгійських ЗМІ, на пʼятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику. Згодом хлопчик помер в лікарні, водночас інша дитина зазнала легких травм.

Ще одною жертвою в Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку у парку впало зламане дерево. Разом із нею була дочка, яка отримала перелом ноги.

Нагадаємо, 28-річна мешканка села Лимани Миколаївської області померла у Франції, а її дітей передали прийомній родині не сповістив родичів.