У Нижньому Новгороді, що в Росії спалили автомобіль генерального директора стратегічного підприємства ворога.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Відомо, що підпал стався в ніч із 2 на 3 листопада. Автомобіль Volvo XC90 належав громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «ГосНИИмаш».

За даними ГУР, це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет.

Зазначається, що акцію було проведено представниками руху опору.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі стався вибух. Після цього виникло задимлення біля місцевої ТЕЦ.