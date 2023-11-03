У Нижньому Новгороді, що в Росії спалили автомобіль генерального директора стратегічного підприємства ворога.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Відомо, що підпал стався в ніч із 2 на 3 листопада. Автомобіль Volvo XC90 належав громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «ГосНИИмаш».
За даними ГУР, це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет.
Зазначається, що акцію було проведено представниками руху опору.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі стався вибух. Після цього виникло задимлення біля місцевої ТЕЦ.
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
У Нижньому Новгороді, що в Росії спалили автомобіль генерального директора стратегічного підприємства ворога.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Відомо, що підпал стався в ніч із 2 на 3 листопада. Автомобіль Volvo XC90 належав громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «ГосНИИмаш».
За даними ГУР, це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет.
Зазначається, що акцію було проведено представниками руху опору.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі стався вибух. Після цього виникло задимлення біля місцевої ТЕЦ.