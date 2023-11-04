У Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, що на Миколаївщині 30 жовтня державні інспектори виявили пеньки в полезахисній лісосмузі, на території Кривоозерської територіальної громади.
Там спиляли 17 ясенів та кленів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що губителя природи було встановлено — це мешканець Кривого Озера. Відносно нього складено адмінпротокол за статтею 65-1 КУпАП. Також розраховано розмір шкоди, завданої внаслідок незаконного пошкодження дерев — 103800 гривень.
Оскільки в діях кривоозерця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, заяву про злочин направлено до Первомайського районного відділу поліції.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. У екологічній інспекції заявили про порушення.
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У Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, що на Миколаївщині 30 жовтня державні інспектори виявили пеньки в полезахисній лісосмузі, на території Кривоозерської територіальної громади.
Там спиляли 17 ясенів та кленів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що губителя природи було встановлено — це мешканець Кривого Озера. Відносно нього складено адмінпротокол за статтею 65-1 КУпАП. Також розраховано розмір шкоди, завданої внаслідок незаконного пошкодження дерев — 103800 гривень.
Оскільки в діях кривоозерця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, заяву про злочин направлено до Первомайського районного відділу поліції.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. У екологічній інспекції заявили про порушення.