У Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, що на Миколаївщині 30 жовтня державні інспектори виявили пеньки в полезахисній лісосмузі, на території Кривоозерської територіальної громади.

Там спиляли 17 ясенів та кленів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що губителя природи було встановлено — це мешканець Кривого Озера. Відносно нього складено адмінпротокол за статтею 65-1 КУпАП. Також розраховано розмір шкоди, завданої внаслідок незаконного пошкодження дерев — 103800 гривень.

Оскільки в діях кривоозерця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, заяву про злочин направлено до Первомайського районного відділу поліції.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. У екологічній інспекції заявили про порушення.