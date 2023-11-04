Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 3 листопада оголосили чинному нардепові підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, парламентарю вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

«Для реалізації оборудки народний депутат використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів», — зазначили у Службі безпеки.

Правоохоронці встановили, що частину документів, необхідних для втечі «клієнта» за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника — депутата Київської обласної ради VIII скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

В СБУ розповіли, що під час обшуків у фігурантів справи вилучили: флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

«Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)», — вказали правоохоронці.

У Службі безпеки додали, що наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 листопада правоохоронці проводили обшуки у позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.