У Первомайському районі Миколаївщини 3 листопада виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Як відомо, загоряння виникло у квартирі на пʼятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

«Під час розвідки на балконі сусідньої квартири вогнеборці виявили жінку та за допомогою рятувального комплекту вивели на свіже повітря. Також евакуйовано дві особи з нижніх поверхів будинку», — проінформували вогнеборці.

Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів, її причина встановлюється. Також рятувальники зазначили, що у квартирі згоріли меблі, двері та вікна.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці по вулиці Пограничній. У вогні загинула 51-річна жінка.