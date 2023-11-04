МКП «Миколаївводоканал» повідомив про відключення централізованого водопостачання в декількох районах міста.
Комунальники зазначили, що до орієнтовно до 20:00 будуть проходити аварійні роботи та заміна засувки.
Води не буде в будинках, що розташовані по:
Раніше повідомлялось, що миколаївці скаржаться на наповнену водою яму при вʼїзді у двір, яка розрита вже 5 місяців.
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МКП «Миколаївводоканал» повідомив про відключення централізованого водопостачання в декількох районах міста.
Комунальники зазначили, що до орієнтовно до 20:00 будуть проходити аварійні роботи та заміна засувки.
Води не буде в будинках, що розташовані по:
Раніше повідомлялось, що миколаївці скаржаться на наповнену водою яму при вʼїзді у двір, яка розрита вже 5 місяців.