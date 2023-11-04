МКП «Миколаївводоканал» повідомив про відключення централізованого водопостачання в декількох районах міста.

Комунальники зазначили, що до орієнтовно до 20:00 будуть проходити аварійні роботи та заміна засувки.

Води не буде в будинках, що розташовані по:

квадрату вулиць від 1-ї Слобідської до 3-ї Слобідської;

квадрату вулиць від проспекту Центрального до вулиці Потьомкінської;

проспекту Героїв України від 59 до 75.

Раніше повідомлялось, що миколаївці скаржаться на наповнену водою яму при вʼїзді у двір, яка розрита вже 5 місяців.