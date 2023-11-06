У Шполі Черкаської області 17-річний водій наїхав на двох дітей, хлопчик загинув на місці, а його сестру госпіталізували.

Як повідомила поліція Черкаської області, ДТП сталася 5 листопада в місті Шпола Звенигородського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, наїхав на двох дітей, 9-річного хлопчика та 11-річну дівчинку, які їхали на велосипедах.

Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції, його 11-річну сестру госпіталізували до лікарні. Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Водія затримали. Триває досудове розслідування. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області поліцейський, перебуваючи поза службою, насмерть збив підлітка.