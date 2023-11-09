Березнегуватський районний суд Миколаївської області визнав військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, винним у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в бойовій обстановці (частина 5 статті 407 КК України).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У суді доведено, що старший солдат, у листопаді 2022 року, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов'язків військової служби, самовільно залишив розташування підрозділу та ухилявся від проходження служби до червня 2023 року.

Весь цей час військовослужбовець перебував за місцем проживання, доки з’явився із зізнанням у правоохоронних органах.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та висловив бажання повернутися до військової служби.

Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку.