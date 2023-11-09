Сьогодні, 9 листопада Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів з групами I(-), II(-), III(-), IV(-), II(+) та IV(+).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
В установі зауважили, що особливо зараз потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-).
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Сьогодні, 9 листопада Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів з групами I(-), II(-), III(-), IV(-), II(+) та IV(+).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
В установі зауважили, що особливо зараз потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-).
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.