Сьогодні, 9 листопада Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів з групами I(-), II(-), III(-), IV(-), II(+) та IV(+).

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

В установі зауважили, що особливо зараз потрібна кров груп I(-), II(-), III(-) та IV(-).

Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.