Сьогодні рівно 365 днів як Збройні сили України звільнили майже всю Миколаївщину та частину Херсонщини від російських окупантів.

Наша область стала щитом всього півдня України, зазначає Олександр Пасічний.

За його словами, наразі єдиним тимчасово окупованим місцем на Миколаївщині є Кінбурн, звідти російська армія обстрілює Очаків та інші сусідні громади.

«Щиро дякую, кожному, що ми вистояли в цій боротьбі. Впевнений, що одного дня вся територія нашої країни буде звільнена! Як рік тому була звільнена Снігурівка, Чорнобаївка, Херсон і десятки інших населених пунктів. І в кожному місті та селі майорітиме наш прапор! І кожен українець житиме в вільній та незалежній Україні! Слава Україні!», — повідомляє Олександр Пасічний.

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