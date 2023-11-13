Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що КНДР причетна до війни в Україні, а також до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє Yonhap.

Відомо, що під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, президент Юн Сук Йоль закликав підтримувати спільну оборону проти провокацій КНДР. Він, зокрема, наголосив на важливості для військових Південної Кореї і США бути пильними та готовими швидко й рішуче відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї.

Лідер Південної Кореї припустив, що КНДР здатна на важко передбачувані атаки, що нагадують тактику ХАМАС.

Окрім того, Юн Сук Йоль заявив, що війна між Україною та Росією та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСОМ мають пряме та непряме відношення до Північної Кореї.

Ймовірно, лідер Республіки Корея мав на увазі поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, а також те, що Північна Корея передала РФ зброю та боєприпаси для ведення війни в Україні.

Остін запевнив, що президент США Джо Байден прихильний до подальшого зміцнення південнокорейсько-американського альянсу більше, ніж будь-коли.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликає до переговорів.