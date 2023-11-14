За минулий тиждень у Миколаївській області народилась 81 дитина.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 37 дівчаток та 44 хлопчики.

З найменшою вагою в 2 кілограми народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.