Супутникові зображення показують прогрес у будівництві у РФ заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідницьку організацію.

Відомо, що ці безпілотники Москва націлить на українські енергетичні об’єкти.

Попри прогрес, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ «Алабуга» та його асоційованих компаній, йдеться у звіті Інституту науки та міжнародної безпеки.

Також, як повідомляє ЗМІ, Білий дім, посольство Росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити про коментарі.

У звіті зазначається, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі прямо корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.

Згідно з іншими документами, що просочилися, будівлю використовуватимуть для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення «і, зрештою, розширення можливостей безпілотника», йдеться у звіті.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні.

«Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України з «Шахедів», створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення», — йдеться у звіті.

Окрім того, «ключовим простроченим кроком» для Вашингтона є санкції проти «Алабуги» та пов’язаних з нею компаній.

Раніше стало відомо, що Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та РФ.



