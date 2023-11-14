На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої: одна людина загинула, другу госпіталізовано до медичного закладу.

Про це повідомила Харківська ОВА.

У вівторок, 14 листопада, в селі Григорівка Барвінківської громади чоловіки в легковому авто підірвалися на вибуховому пристрої. Внаслідок чого 35-річний чоловік загинув. Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого шпиталізували.

Місцева влада нагадує, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека.

Раніше повідомлялось, в Ізюмському районі Харківської області 52-річний чоловік загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі.