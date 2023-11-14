Технологія штучного інтелекту, що швидко розвивається, ставить під загрозу проведення виборів до британського парламенту, які мають відбутися наприкінці 2024 — на початку 2025 року.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт британського Національного центру кібербезпеки.

Зазначається, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації, зокрема, завдяки підробленим відео та «гіперреалістичним ботам».

Видання додає, що «старомодний» метод голосування в Британії «за допомогою олівця й ручки» ускладнює хакерам завдання зірвати його. Утім, стверджують у звіті Національного центру кібербезпеки, розвиток ШІ полегшить поширення дезінформації під час виборчої кампанії.

Також у документі наголосили на тому, що «ворожі країни та їхні проксі» посилюють кібератаки проти Великої Британії, і їх стає складніше відстежувати.

Так, минулого року британські кіберфахівці спостерігали «появу нового класу кіберсупротивників», які прихильно ставились до вторгнення РФ в Україну й мали ідеологічну, а не фінансову мотивацію, йдеться у звіті.

Крім того, посилення Китаю як технологічної наддержави там назвали «визначальним викликом для безпеки Великої Британії».

«Ми ризикуємо, що Китай стане домінувати в кіберпросторі, якщо наші зусилля з підвищення стійкості до кіберзагроз та розвитку наших можливостей не витримуватимуть потрібного темпу», — стверджують фахівці у документі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту. Очікується, що документ допоможе українським компаніям підготуватися до впровадження законодавства, аналогічного до того, що є в Європейському Союзі, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.