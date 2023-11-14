Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив чергову протикорабельну міну, яку винесло морем до берегів Одеської області.

Про це повідомили у ВМС України.

«На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим», — йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет оперативно знешкодили сили групи розмінування ВМС України.

Нагадаємо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін — частина з них здетонувала.



