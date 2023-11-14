У мережі з’явилося відео жорсткого затримання працівниками одеського військкомату чоловіка на очах у його родини.

Відео опублікували анонімні телеграм-канали.

На відео чоловік із зв’язаними руками лежить на асфальті, після чого люди у чорному одязі із шевроном, який не можливо ідентифікувати, заштовхують його у бус. Поруч з автомобілем стоять двоє людей у військовій формі. Стверджується, що інцидент стався в Одесі, в районі житлового комплексу «Райдужний».

На іншому відео знято продовження історії. Там автівку оточили перехожі та вимагають звільнити чоловіка.

«Він ув’язнений? Він убив людину? За що ви його так зв’язали? Ви його не затримаєте! За що?», — говорить одна з жінок.

З відповіді чоловіка у формі в авто можна розчути: «Його везуть до адвоката... ухилення від призову... він повістку в ТЦК отримає».

Одеський обласний військкомат повідомив у коментарі УП, що з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, в соцмережах 8 жовтня поширилось відео побиття чоловіків в стінах тернопільського обласного військкомату. У зв’язку з фактами, зафіксованими на відео, Держбюро розслідувань відкрило справу.

У вересні Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з відділів військкомату у місті Самбір Львівської області та військового-водія, які 8 днів утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його добровільно пройти військово-лікарську комісію.