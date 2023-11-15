Росія 14 листопада випустила по Одеській області протирадіолокаційну ракету типу Х-31П.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

«По Одещині одразу після довготривалої повітряної тривоги, пов’язаної із польотом носія «Кинджалів» Міг-31К, ворог спрямував протирадіолокаційну Х-31П. Ракета влучила в поле», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Сили оборони півдня за добу ліквідували 47 окупантів, знищили 12 гармат, 7 одиниць автобронетехніки, а також склад боєприпасів та спостережний пункт.

Нагадаємо, що 8 листопада, росіяни вчергове обстріляли Одеську область. Під ракетний удар потрапило іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинула людина і ще четверо було поранено.