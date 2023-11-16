У Львівській області оштрафували матір школяра, який у класі стріляв з іграшкової зброї.

Про це пише УП. Життя з посиланням на постанову Червоноградського міського суду.

9 жовтня 2023 року школяр до однієї з червоноградських гімназій, у якій він навчається, приніс іграшковий пістолет. В кабінеті хлопець почав стріляти пластиковими кульками.

Через цей випадок вчителі звернулися до поліції. Правоохоронці склали на матір хлопця протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.

На засідання суду жінка не прийшла, однак у матеріалах справи є її заява про визнання вини.

Суддя визнав матір школяра винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. За це її оштрафували на 850 гривень.

Нагадаємо, жінку з міста Славута у Хмельницькій області оштрафували за те, що її син прогулював дистанційне навчання.