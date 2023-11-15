В Україні розглядають можливість відкриття одного з цивільних аеропортів до завершення війни.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів під час виступу Hudson Institute у межах візиту до США.

Він наголосив на важливості додаткових систем протиповітряної оборони. Та пояснив, що ця зима буде «важкою» для України. З його слів, росія знову спробує обстрілювати енергомережі та інфраструктуру, тож для відновлення необхідне посилення ППО.

«Для відбудови України потрібна надійна парасолька. Її зміцнення, зокрема, дасть нам змогу запустити один з аеропортів в Україні», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що українська влада та партнери вже працюють над цим.

«Це ознака того, що наближається перелом у війні. Наступний рік буде вирішальним у цьому плані», — каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив, що українські пілоти вже почали навчання на американських винищувачах F-16. Але, за його словами, підготовка до навчання триває, і передові групи українських пілотів уже виїхали для цього.