Уряд Чехії схвалив замороження всіх російських державних активів у країні.

Про це повідомили прем’єр країни Петр Фіала і міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Зазначається, що після того, як Прага 15 листопада схвалила «заморозку» російських державних активів в країні, глава чеського уряду заявив, що РФ не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить держустановам.

«Майно не може бути передано або продано. Росії не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно», — йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що Чехія наполягатиме на тому, аби аналогічні кроки зробили й інші країни Європи.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив плани передачі прибутків від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує висунути в грудні.