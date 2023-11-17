У п’ятницю, 17 листопада, в будівлі хімічного факультету Єреванського державного університету Вірменії пролунав вибух і сталася пожежа.

Про це повідомляє видання Oragir.News та NEWS AM.

На місце події прибули поліцейські та медики. З будівлі, де стався вибух, евакуйовано студентів і співробітників, в інших будівлях навчальний процес триває.

Зазначається, що унаслідок вибуху є загиблий і троє постраждалих. Двох постраждалих госпіталізовано до опікового центру. За повідомленнями вірменських ЗМІ, у двох постраждалих констатували політравму, множинні травми, хімічні опіки 3-го ступеня. Інший постраждалий — службовець патрульної служби, він надихався диму. Його стан оцінюють як задовільний.