В Первомайську поліція затримала трьох хлопців (один віком 18 та двоє віком 15 років), які підозрюються в зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Про це повідомили в Первомайському районному відділі поліції.

Сьогодні, 18 листопада, до поліції звернулась 58-річна мешканка та повідомила про те, що відносно її неповнолітньої онуки вчинено насильницькі дії. На місце виклику прибули слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, оперуповноважені, дільничні та криміналіст.

«Подія сталась напередодні ввечері, коли дівчина відпочивала у компанії знайомого хлопця-однолітка та двох його товаришів, віком 15 та 18 років», — повідомили в поліції.

Слідчі повідомили затриманим про підозру згідно частини 3 статті 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування неповнолітньої особи, вчинене групою осіб). Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжний захід.

Нагадаємо, що Вознесенська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Вознесенського району, яких звинувачують у зґвалтуванні, тортурах, виготовленні та розповсюдженні відео.