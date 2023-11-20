Сьогодні, 20 листопада, вранці росіяни обстріляли автостоянку транспортного підприємства в Херсоні. Щонайменше двоє людей загинули, ще одна поранена.

Пошкоджено авто і будинок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок», — зазначив він.

Нагадаємо, що протягом неділі росіяни 51 раз обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки — шестеро людей постраждали, з них — одна дитина.