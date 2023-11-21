На півдні України Сили оборони знищили російську станцію радіоелектронної боротьби «Поле-21», спостережний пункт ворога та два човни.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«За минулу добу ворогу завдано наступних втрат: 12 окупантів, одна станція радіоелектронної боротьби «Поле-21», два човни», — йдеться у повідомленні.

Також знищений ще один ворожий спостережний пункт.

Раніше повідомлялося, що вночі, 21 листопада, війська РФ випустили по Україні 5 ракет та 10 ударних безпілотників типу Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету «Іскандер-К» та 9 «шахедів».