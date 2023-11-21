Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом «важкохворих» або перевізників зарубіжної допомоги.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали до 10 тисяч американських доларів залежно від терміновості втечі від призову.

У Черкасах на «гарячому» затримано 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, раніше зловмисник уже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі викрито трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про «погане здоров’я».

При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів «про списання» з військової служби вони отримували через пошту.

На Львівщині затримано 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон як псевдоволонтери.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки затримала у п'яти областях України cім організаторів оборудок для виїзду ухилянтів за кордон.

Як повідомлялося, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Наступного дня після затримання, 17 серпня, суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

У вересні керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак підтвердив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником. За його словами, причетність інших людей з’ясовує слідство, подробиці якого він не може розголошувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після початку повномасштабної війни.