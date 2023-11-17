Служба безпеки затримала у різних областях України сім організаторів оборудок для виїзду ухилянтів за кордон.

Серед них — таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за «борця з корупцією», повідомляє пресцентр СБУ.

За гроші вони «допомагали» ухилянтам сховатися від призову за межами України. Для цього продавали своїм клієнтам підроблені документи або переправляли їх за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких «послуг» становила до 7 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та «способу» незаконного перетину державного кордону.

У Чернівцях затримано місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни «лісовими стежками».

Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами представлявся «радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ».

У Черкасах викрито медпрацівницю місцевої лікарні, яка за хабарі пропонувала дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності.

У Львові затримано ще одного організатора нелегального «трафіку». Ним виявився 43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні.

Тим, хто виявляв бажання уникнути призову, фігурант за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності.

На Вінниччині затримано двох місцевих жителів, які на човнах переправляли ухилянтів за межі України через прикордонну річку.

За наявною інформацією, за «додаткову» плату у розмірі 1 тисячі євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

На Рівненщині затримано ще двох організаторів незаконної міграції. Зловмисники діяли у «тандемі» — один з них підшукував потенційних втікачів від призову, інший — переправляв їх до Євросоюзу через так звану «зеленку».

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Наступного дня після затримання, 17 серпня, суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

У вересні керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак підтвердив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником. За його словами, причетність інших людей з’ясовує слідство, подробиці якого він не може розголошувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після початку повномасштабної війни.