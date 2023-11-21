Російська армія продовжує бити по Херсонщині з авіації. 21 листопада росіяни скинули на Бериславський та Каховський райони керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«З 11:20 до 13:00 ворог скинув 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів. Відомо про двох постраждалих. У Бериславі поранень зазнав 74-річний чоловік, у Новобериславі — 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.