Протягом минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

По Херсону ворог випустив 16 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що армія РФ випустила 211 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БпЛА та авіації.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.