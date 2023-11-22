РФ не припиняє обстріли звільнених населених пунктів правобережжя Херсонщини, зокрема, Бериславського та Херсонського районів.

Як повідомили в Поліції Херсонської області, житлові квартали російська армія накривала вогнем з усього спектру артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації та БпЛА.

Зазначається, що окупанти здійснили удари керованими авіаційними бомбами по Новобереславу, Зміївці та Бериславу. Авіабомби поцілили на територію заводу, в магазин, по будинках мирних мешканців. Внаслідок влучань у Бериславі під завалами будинку загинув 65-річний чоловік, також поранено 57-річного місцевого жителя. У Новобериславі осколкові поранення отримав 54-річний чоловік.

Також у Бериславі війська РФ скинули з дрону вибухові пристрої, там пошкоджено автомобіль та травмовано 74-річного місцевого жителя. Таким же чином ворог атакував автомобіль екстреної медичної допомоги, транспортний засіб отримав пошкодження, медики не постраждали.

«Артилерійським вогнем ворог накрив Херсон, Антонівку, Велетенське, Понятівку, Садове, Зеленівку, Придніпровське, Тягинку. Зруйновані магазини, приватні будинки. Від ворожих снарядів у Антонівці отримали поранення двоє цивільних громадян — 62-річний чоловік та 61-річна жінка, у Тягинці — 78-річна місцева жителька, в Херсоні — 64-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

На місцях обстрілів слідчо-оперативні групи збирали речові докази, документували та ліквідували наслідки обстрілів, працювали вибухотехніки, рятувальники та медики.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсона та області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації.