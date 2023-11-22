Після інциденту на п’ятому енергоблоці ЗАЕС, коли стався виток реагентів із першого контуру реактора в другий, окупаційне «керівництво» станції вирішило таки переводити блок із «гарячого» в найбільш безпечний — «холодний» стан.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Некомпетентність російського персоналу призвела до того, що вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори. Після розголосу ситуації росіяни заходилися перевіряти, що ж сталося.

«Загарбники самі доводять ситуацію до небезпечної, а потім намагаються героїчно її виправити. Порушення ліцензії на експлуатацію енергоблоку спричиняє критичні проблеми, адже дії некомпетентного персоналу разом зі свідомим перенавантаженням систем та обладнання призводять до їхньої подальшої деградації», — зазначив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Четвертий блок ЗАЕС окупанти залишають у стані «гарячого зупину» для опалення та забезпечення парою власних потреб станції. І це також є прямим порушенням, адже відповідно до змін, влітку цього року внесених Держатомрегулювання України до ліцензій, всі блоки Запорізької АЕС мають перебувати у найбезпечнішому стані — «холодного» зупину.

Нагадаємо, міжнародні регулюючі органи не можуть належним чином контролювати безпеку на захопленій російськими окупантами українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Таким чином, є ризик «нормалізації» небезпечної ядерної кризи на станції.